В Нур-Султане и Алматы массово задержали участников антиправительственных митингов

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ОтКланились. Второй президент Казахстана выходит из тени первого

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала участников антиправительственных протестов, приуроченных к дню рождению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и дню столицы страны. Об этом сообщили Reuters и «Азаттык».

Протестующих, как пишут издания, «задерживали десятками», на столицу пришлось около 70 человек, которых с применением силы заталкивали в автозаки. По оценкам Holanews.kz, в обоих городах задержали по сотне участников. Журналисты также пожаловались, что неизвестные в масках заслоняли им камеры зонтами и сломали штативы.

Акция проходила у стадиона в Алматы и на проспекте Республики в Нур-Султане, организатором было запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» банкира Аблязова. Протестующие кричали лозунги «Старик, уходи!» и «Проснись, Казахстан!», отмечает Reuters.

Полиция заявила, что «у отдельных лиц» из задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие, а задержания «проводились максимально корректно, специальные средства не применялись».

Антиправительственные митинги проходили также в июне после досрочных выборов президента страны. По данным полиции, на них задержали около четырех тысяч человек. Участники акций выступали против итогов голосования и называли его победителя Касыма-Жомарта Токаева продолжателем режима Назарбаева, возглавившего Совет безопасности страны.