Москалькова заявила о планах добиться закона против домашнего насилия после избиения девочки в Ингушетии

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что взяла на контроль ситуацию с жестоко избитой родственниками девочкой из Ингушетии и в дальнейшем будет добиваться принятия закона против домашнего насилия.

По его словам, случай семилетней Аиши «подвигает нас к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье» (цитата по сообщению пресс-службы омбудсмена).

Девочку 4 июля доставили в детскую больницу в Назрани с многочисленными травмами, кровоподтеками, укусами и ожогами. Там ее вскоре прооперировали — ребенку грозила ампутация руки. При обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника, накануне ее привезли в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В избиении ребенка следствие подозревает ее 35-летнюю тетю Маку Ганиеву, которую 6 июля отправили под арест. Ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ребенок жил с ней и ее супругом-полицейским без документов об опеке после развода родителей. По словам ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой, Ганиева утверждала, что ребенок сам нанес себе травмы, а ожоги на ее теле появились после того, как девочка упала в кастрюлю с супом.