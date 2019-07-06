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«Локомотив» после победы над «Зенитом» в третий раз взял Суперкубок России
«Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России, состоявшемся на московском стадионе «ВТБ Арена». В составе победителей голы забили Федор Смолов (6 минута) и Алексей Миранчук (79 и 82), за «Зенит» дубль оформил иранский нападающий Сердар Азмун (45 и 53).
Ранее «железнодорожники» побеждали в 2003 и 2005 годах, однако дважды проигрывали во встречах за Суперкубок с его четырехкратным обладателем «Зенитом» в 2008 и 2015 годах. По количеству побед в Суперкубке продолжает лидировать ЦСКА с 7 победами.
#СуперЛоко pic.twitter.com/RATQUxzrD9— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 6, 2019
Красота! 😍 #ЗенитЛоко pic.twitter.com/SbOFfqotzT— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 6, 2019