Иран объявил о начале обогащения урана выше оговоренного в 2015 году уровня

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о том, что страна «в течение нескольких часов» приступит к обогащению урана выше оговоренной в 2015 году отметки в 3,67%. Его слова приводит «Би-би-си».

В том, что Иран отказывается от соблюдения пунктов ядерной сделки, Арагчи обвинил западные страны, которые не помогли стране компенсировать последствия санкций. По его словам, эта мера не является нарушением договора и предусмотрена статьями 26 и 36 договора, а впоследствии Иран будет сокращать обязательства каждые 60 дней.

Об отказе от выполнения части обязательств по ядерной сделке Иран предупреждал других ее участников в мае. Руководство страны потребовало за 60 дней выполнить обязательства в банковской и нефтяной сферах под угрозой увеличить производство обогащенного урана и тяжелой воды.

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«Ядерная сделка» была заключена между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем в 2015 году. В рамках соглашения Тегеран должен приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций. В прошлом году США вышли из соглашения и восстановили ограничительные меры.