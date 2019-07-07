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На Урале взорвался подвозивший туристов бензовоз. Погибли четыре человека, семерых госпитализировали

Общество

 

На севере Свердловской области в ночь на 7 июля съехал с трассы Карпинск-Кыштым и опрокинулся бензовоз, подвозивший на цистерне туристов. От удара машина взорвалась, четыре человека погибли, еще семеро были госпитализированы, сообщает ТАСС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ни у кого из них не было ожогов, они получили различные переломы, уточнили в полиции. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, а водитель был в нетрезвом состоянии — его задержали, следствие будет добиваться его ареста.

По данным СМИ, пострадавшие приехали на Урал для участия в горном марафоне «Конжак» — одном из этапов Кубка России. Власти это отрицают: по данным полиции, все они были местными жителями, а глава северного управленческого округа Свердловской области отметил, что инцидент произошел вдалеке от старта и финиша марафона. 

Теги:
дтп, урал, свердловская область, va
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