На Урале взорвался подвозивший туристов бензовоз. Погибли четыре человека, семерых госпитализировали

На севере Свердловской области в ночь на 7 июля съехал с трассы Карпинск-Кыштым и опрокинулся бензовоз, подвозивший на цистерне туристов. От удара машина взорвалась, четыре человека погибли, еще семеро были госпитализированы, сообщает ТАСС.

Ни у кого из них не было ожогов, они получили различные переломы, уточнили в полиции. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, а водитель был в нетрезвом состоянии — его задержали, следствие будет добиваться его ареста.

По данным СМИ, пострадавшие приехали на Урал для участия в горном марафоне «Конжак» — одном из этапов Кубка России. Власти это отрицают: по данным полиции, все они были местными жителями, а глава северного управленческого округа Свердловской области отметил, что инцидент произошел вдалеке от старта и финиша марафона.