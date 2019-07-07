Руководителей «Альянса врачей» задержали за акцию в поддержку калининградского неонатолога, обвиняемой в смерти новорожденного

В Калининграде полицейские задержали и доставили в суд руководителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова за организацию 6 июля акций в поддержку неонатолога, обвиняемой в убийстве младенца. Об этом говорится в группе профсоюза в соцсетях.

Их задержали по пути в аэропорт. На Васильеву составили протокол об организации несогласованного мероприятия, а на Сотникова — о нарушении правил пикетирования (ч. 2 и ч. 5 ст. 20.2 КоАП соответственно). Находившегося с ними оператора Павла Зеленского отпустили без протокола.

Согласно полицейскому рапорту, участники профсоюза призывали в соцсетях к несогласованной акции, на которую в Калининграде вышли 12 человек в белых халатах с плакатом «#ЯЭлинаСушкевич», которые разошлись спустя час после начала, несмотря на замечания полицейских.

И снова Калининград, медики подтягиваются к площади. pic.twitter.com/TLfY3SQoGa — Альянс врачей (@alyansvrachey) July 6, 2019

Пикеты и акции солидарности с калининградским врачом-неонатологом Элиной Сушкевич накануне также прошли в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже и еще десятке городов. Ее обвиняют в том, что по требованию главврача роддома №4 она для экономии якобы не стала вводить недоношенному ребенку дорогое лекарство, после чего тот скончался. В защиту обоих врачей вступились в «Российском обществе неонатологов» и Национальной медицинской палате Леонида Рошаля.