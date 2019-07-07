ЮНЕСКО внесла памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО внесла памятники псковской архитектурной школы в Список всемирного наследия, сообщила пресс-служба организации. Решение приняли на 43 сессии Комитета всемирного наследия в Баку.
В заявку вошли памятники крепостного зодчества — Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, десять храмов XII-XVII веков (в их числе ансамбль Снетогорского монастыря, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и другие), а также гражданские здания XVII века — каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Кремля.
🔴 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ— ЮНЕСКО (@UNESCO_russian) July 7, 2019
Храмы псковской архитектурной школы (#Россия 🇷🇺) внесены в Список Всемирного наследия @UNESCO. Поздравляем! 👏
ℹ️ https://t.co/0ODZOYLFns#43WHC #ВсемирноеНаследие pic.twitter.com/ofJg4yDNLV
В Список всемирного наследия также включили португальские королевский дворец Мафра и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти, азербайджанский Дворец шекинских ханов, скальный храм Риско Кайдо на испанском острове Гран Канария и обсерваторию Джодрелл-Бэнк при британском университете Манчестера.
В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО уже находятся 18 культурных объектов из России — в том числе исторический центр Санкт-Петербурга, Кремль, Красная площадь, а также ансамбли Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря и другие памятники.