ЮНЕСКО внесла памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО внесла памятники псковской архитектурной школы в Список всемирного наследия, сообщила пресс-служба организации. Решение приняли на 43 сессии Комитета всемирного наследия в Баку.

В заявку вошли памятники крепостного зодчества — Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, десять храмов XII-XVII веков (в их числе ансамбль Снетогорского монастыря, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и другие), а также гражданские здания XVII века — каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Кремля.

В Список всемирного наследия также включили португальские королевский дворец Мафра и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти, азербайджанский Дворец шекинских ханов, скальный храм Риско Кайдо на испанском острове Гран Канария и обсерваторию Джодрелл-Бэнк при британском университете Манчестера.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО уже находятся 18 культурных объектов из России — в том числе исторический центр Санкт-Петербурга, Кремль, Красная площадь, а также ансамбли Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря и другие памятники.