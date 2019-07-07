Росстат: пшено и капуста подорожали в 2018 году в 17 раз выше уровня инфляции

В 2018 году пшено и капуста в среднем по стране подорожали на 73,6 и 72,8% соответственно — в 17 раз больше годового уровня инфляции, 4,3% по оценке Центробанка. Это следует из данных индекса потребительских цен Росстата, которые проанализировал РБК.

Подорожание пшена опрошенные изданием эксперты объяснили уменьшением посевов крупы в прошлом годы. «Пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», — рассказала аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. Цены также быстрее всего выросли на также сахар (28,3%), яйца (25,9%), лук (23,7%) и свеклу (23%).

Почти на треть, 30,8%, подорожало газомоторное топливо — собеседники РБК связали это с ростом цен на нефтепродукты весной прошлого года. Среди лекарств больше всего подорожал валидол (23,6%), хотя медикаменты в среднем подорожали за год на 4,5%. Это объяснили уменьшением его продаж в пользу более современных аналогов.