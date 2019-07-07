В Росгвардии по Петербургу открестились от задержаний на первомайском шествии

Сотрудники ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не принимали участие в разгоне праздничной акции 1 мая на Невском проспекте, — об этом говорится в ответе ведомства на запрос общественной комиссии по расследованию событий Первомая. Предварительные итоги своей работы члены комиссии представили журналистам 5 июля.

В ходе общественного расследования активист Евгений Мусин запросил у Росгвардии сведения о том, какие подразделения были задействованы в разгоне шествия. «Ответ начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Михаила Соболева был прост и лаконичен: их сотрудники к этому отношения не имеют, их там не было», — рассказал Мусин.

Напомним, 1 мая, во время демонстрации на Невском проспекте в Петербурге полиция пошла на разгон объединенной колонны демократических сил с активистами «Открытой России», «Партии Роста», «Справедливой России», «Партии перемен», «Объединенных демократов», штаба Алексея Навального, участие которых в мероприятии Смольный ранее согласовал. Позже власти Петербурга обвинили демонстрантов в нарушении порядка и участии в «несогласованном митинге внутри согласованного».

Создание специальной группы по расследованию событий 1 мая в городе на Неве инициировал Правозащитный совет Санкт-Петербурга. В комиссию вошли общественные деятели, правозащитники, адвокаты и социологи. Идею поддержал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

По словам члена комиссии, социолога Владимира Костюшева, общественники уже взяли более 30 интервью у задержанных участников колонны, собрали фотографии плакатов и получили материалы с камер наблюдения от Городского мониторингового центра».

Татьяна Кропотова