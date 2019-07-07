Правозащитники рассказали о гибели более 500 мирных жителей из-за совместных атак России и Сирии в Идлибе

В Идлибской деэскалационной зоне в ходе атак правительственных войск при поддержке России с конца апреля погибли 544 мирных жителя (включая 130 детей), а еще около двух тысяч получили ранения. Об этом Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил Reuters.

По данным агентства, в ходе последней атаки 5 июля на деревню Мамбил на севере провинции погибли 15 человек, включая детей, а 4 июля была разрушена больница соседнего города Кафр-Набаль — 30-е медучреждение с начала кампании.

«Российские военные с сирийскими союзниками намеренно целятся по гражданскому населению и сбрасывают бомбы на рекордное число медицинских учреждений», — заявил глава центра Фадель Абдул Гани. Human Rights Watch ранее также утверждала, что во время атак используются кассетные боеприпасы и зажигательное оружие. Москва и Дамаск это отрицали.

Войсковая операция в Идлибской деэскалационной зоне (т. н. «Большом Идлибе», включает также части соседних Латакии, Хамы и Алеппо) на северо-западе страны началась при поддержке российской авиации 26 апреля. По данным ООН, из-за нее были вынуждены покинуть дома более 300 тысяч человек.