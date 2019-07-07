Власти России решили депортировать бывшего военного из Того. На родине его ждет расправа
Елизавета Кирпановакорреспондентка
Управление МВД по Брянской области решило депортировать беженца из Того Бозобэйиду Батому, безуспешно пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет. Об этом «Новой газете» сообщили в комитете «Гражданское содействие».
Сейчас Батома находится в Калужской области, его везут в Москву. По предварительным данным, беженца планируют депортировать завтра утром из аэропорта Домодедово. Информации о рейсе пока нет.
УМВД приняло решение о депортации Батомы за пределы России 18 июня в его отсутствие, за два дня до того, как он оказался в брянском Центре временного содержания для иностранцев. Туда его депортировали после неудачной попытки получить убежище в Беларуси.
Принятое решение было обжаловано, подготовка к судебному разбирательству была назначена на 22 июля. Однако руководство УМВД по региону заявило, что препятствий к осуществлению депортации нет. На родине Батоме может грозить смерть.
«Новая» рассказывала, что Бозобэйида Батома — бывший гвардеец боевого подразделения. Во время митингов он отпустил на свободу двух протестующих и отказался участвовать в операции по устранению лидера оппозиции. Власти Того посчитали Батому предателем интересов государства и бросили в тюрьму, где подвергли многократным пыткам.
Батоме удалось бежать в Россию в 2014 году, с тех пор российские власти отказывались признать его беженцем, называя его слова о преследовании по политическим мотивам «домыслами». В то же время УВКБ ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, признала Батому нуждающимся в международной защите.