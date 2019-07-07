Власти России решили депортировать бывшего военного из Того. На родине его ждет расправа

Управление МВД по Брянской области решило депортировать беженца из Того Бозобэйиду Батому, безуспешно пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет. Об этом «Новой газете» сообщили в комитете «Гражданское содействие».

Сейчас Батома находится в Калужской области, его везут в Москву. По предварительным данным, беженца планируют депортировать завтра утром из аэропорта Домодедово. Информации о рейсе пока нет.

УМВД приняло решение о депортации Батомы за пределы России 18 июня в его отсутствие, за два дня до того, как он оказался в брянском Центре временного содержания для иностранцев. Туда его депортировали после неудачной попытки получить убежище в Беларуси.

Принятое решение было обжаловано, подготовка к судебному разбирательству была назначена на 22 июля. Однако руководство УМВД по региону заявило, что препятствий к осуществлению депортации нет. На родине Батоме может грозить смерть.

«Новая» рассказывала, что Бозобэйида Батома — бывший гвардеец боевого подразделения. Во время митингов он отпустил на свободу двух протестующих и отказался участвовать в операции по устранению лидера оппозиции. Власти Того посчитали Батому предателем интересов государства и бросили в тюрьму, где подвергли многократным пыткам.

Батоме удалось бежать в Россию в 2014 году, с тех пор российские власти отказывались признать его беженцем, называя его слова о преследовании по политическим мотивам «домыслами». В то же время УВКБ ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, признала Батому нуждающимся в международной защите.