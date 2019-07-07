Избирком Петербурга отказался зарегистрировать Бориса Вишневского кандидатом в губернаторы

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала депутату городского Заксобрания от партии «Яблоко» Борису Вишневскому в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах губернатора, сообщает «ЗАКС.ру».

Ему отказали из-за отсутствия необходимых 155 подписей муниципальных депутатов. Вишневский рассказал «Мойке78», что его не позвали на заседание комиссии, а также даже не уведомили о решении.

Всего документы в избирком подавали 28 человек, из которых зарегистрировали только четверых – помимо врио губернатора Александра Беглова, это также Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская Платформа»). 23 потенциальным кандидатам отказали, еще один сам забрал документы.

Вишневский также жаловался на массовые отказы в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от «Яблока». «Они [избирком] выполняют политическую задачу: убрать «яблочников» еще из одного района, где у нас высокий уровень поддержки <..> [Это] касается и «эсеров», и самовыдвиженцев (в том числе, кандидатов от штаба Навального)», — писал он.

По оценкам«Фонтанки», в регистрации уже отказали более ста независимым кандидатам. Решение объяснили отсутствием необходимых документов, как например декларации о доходах или справки о несудимости, однако опрошенные изданием кандидаты заверили их, что сдавали документы.