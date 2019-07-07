Российский дуэт впервые выиграл чемпионат мира по пляжному волейболу

Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге обошли команду хозяев площадки. Бронзу в турнире взяли норвежцы, победившие американцев в матче за третье место.

Уступив в первом сете со счетом 19:21, россияне взяли второй (21:17) и заключительный тай-брейк (15:11). Это первая победа на турнире за всю его историю с 1997 года, ранее мужские команды брали серебро и бронзу, женские спортсмены ни разу не занимали призовых мест. Теперь Россия получила лицензию на участие в Летних Олимпийских играх 2020 года.