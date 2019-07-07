Российский дуэт впервые выиграл чемпионат мира по пляжному волейболу
Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге обошли команду хозяев площадки. Бронзу в турнире взяли норвежцы, победившие американцев в матче за третье место.
Уступив в первом сете со счетом 19:21, россияне взяли второй (21:17) и заключительный тай-брейк (15:11). Это первая победа на турнире за всю его историю с 1997 года, ранее мужские команды брали серебро и бронзу, женские спортсмены ни разу не занимали призовых мест. Теперь Россия получила лицензию на участие в Летних Олимпийских играх 2020 года.
Viacheslav Krasilnikov and Oleg Stoyanovskiy have won Russia’s first beach volleyball world title, beating home favourites Julius Thole and Clemens Wickler in Hamburg, to book their place at #Tokyo2020. 🏐💪— Olympic Channel (@olympicchannel) July 7, 2019
Learn more: https://t.co/uorTHFrx7e@FIVBVolleyball pic.twitter.com/8PDYDzlnz0