В Красногорске вышли на митинг обманутые дольщики из 12 подмосковных долгостроев

На площади Оптиков подмосковного Красногорска провели согласованный митинг более 300 обманутых дольщиков из 12 долгостроев региона. В центре города собрались активисты из Красногорского, Лобненского, Химкинского, Реутовского, Чеховского, Мытищинского, Одинцовского районов.

Инициаторами митинга выступили дольщики 20 и 22 домов ЖК «Пятницкие кварталы» Красногорского района из-за переноса сроков передачи квартир еще минимум на год. Митинг поддержали дольщики и жители остальных домов ЖК, а также дольщики других долгостроев Московской области – «Изумрудная долина», «Шервудский лес», «Дом у реки», «Лидер парк», «Солнечная система», «Дом на Вишневой, 31», «Новокосино-2», «Лобня Свободный проезд», ЖК «Бекасово» и других.

Узнав о митинге, власти Московской области впервые самостоятельно предложили встречу с застройщиком ЖК «Пятницкие кварталы» (ООО «СабУрбан») и представителями надзорных органов МО. На встрече наконец признали, что с марта динамики строительства на 22 доме нет, несмотря, на постоянные отчеты застройщика о 50 рабочих, которые льют монолит.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Читайте также Дольщиков делят. Главные вопросы о новых правилах строительства недвижимости

«Грандиозный проект «Пятницкие кварталы» не оправдал себя. Люди, получившие квартиры во второй очереди, продолжают вкладывать деньги и время в свои дома и прилегающие территории, чтобы решить вопросы, которые должен был решить застройщик и УК – освещение, уборка снега, парковки. У нас нет обещанной по проекту школы, детского сада и поликлиники», – обратился к властям житель 2 очереди Владимир Фатеев.

На митинге дольщики разных ЖК делятся историями о своих застройщиках – они похожи и уникальны одновременно. «В 2017 году из нашего дома был выведен, украден 591 млн рублей, сейчас на достройку всех 4 оставшихся домов нужно чуть больше 800 млн. Гендиректор компании застройщика ООО «Саб-Урбан» Денис Харитонов является и руководителем агрохолдинга «Отрадненское», где уставной капитал 9 млрд рублей. Мы не верим, что у застройщика нет денег», – говорит Ксения Сальникова, дольщица 20 дома «Пятницких кварталов».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«Среди долгостроев МО каждый день возникают новые объекты, которые не могут себя найти в единой информационной системе строительства, а значит, они не имеют права на поддержку от властей. Мы ждем своих квартир уже 16 лет», — говорит активистка «Дома на Вишневой, 31» Анна Лонвенчева.

Резолюция митинга, подписанная всеми участниками будет направлена во все инстанции и контролирующие долевое строительство органы власти, а так же в Порокуратуру и Следственный Комитет Московской области.

Оксана Мисирова, «Новая газета»