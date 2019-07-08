Грузинский телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Грузинская телекомпания «Рустави-2» приостановила вещание из-за акций протеста, которые прошли около ее здания, сообщается на сайте канала. Руководство потребовало от властей обеспечить безопасность журналистов и других сотрудников компании.

МВД Грузии позднее выразило готовность выполнить эти требования. «Полиция обеспечит как охрану общественного порядка в ходе акции, так и безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника», — говорится в зяавлении ведомства, которое приводит «Новости Грузия».

Поводом для протестов стали высказывания телеведущего Гиоргия Габунии, который накануне нецензурно высказался на русском языке о президенте России Владимире Путине и его родителях в вечернем эфире программы «Постскриптум».