Грузинский телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Грузинская телекомпания «Рустави-2» приостановила вещание из-за акций протеста, которые прошли около ее здания, сообщается на сайте канала. Руководство потребовало от властей обеспечить безопасность журналистов и других сотрудников компании.
МВД Грузии позднее выразило готовность выполнить эти требования. «Полиция обеспечит как охрану общественного порядка в ходе акции, так и безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника», — говорится в зяавлении ведомства, которое приводит «Новости Грузия».
Поводом для протестов стали высказывания телеведущего Гиоргия Габунии, который накануне нецензурно высказался на русском языке о президенте России Владимире Путине и его родителях в вечернем эфире программы «Постскриптум».
После этого около здания телекомпании собралось около 200 человек, которые потребовали увольнения Габунии и гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии. Как отмечают СМИ, для протестующих «неприемлема направленная на разжигание войны пропаганда».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания журналиста в адрес Путина: «Они идут против всех грузинских традиций, служат расколу и росту напряженности в стране, в отношениях с Россией и в регионе».
Аналогичное мнение выразил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал инцидент на «Рустави-2» «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизировать страну». Российские власти пока не прокомментировали ситуацию.