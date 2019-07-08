Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией

В России вступил в силу президентский указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян на территорию Грузии. Аналогичный запрет распространяется и на грузинские авиакомпании, напоминает Интерфакс.

Ранее, как отмечает агентство, последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, а из Москвы в Тбилиси — грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Указ президента России Владимира Путина был подписан 21 июня после протестов, прошедших в Тбилиси, которые начались из-за выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Он занял место спикера и говорил на русском языке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что перелеты из России возобновятся, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло». Ограничения, по его словам, ввели из-за беспокойства о безопасности россиян.

По оценкам российского Минтранса, запрет на прямое авиасообщение с Грузией обойдется примерно в 3 млрд рублей убытков. В Грузии ущерб от сокращения числа туристов в связи с запретом на полеты из России оценили в 710 млн долларов.

Ранее регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты возобновились в 2010 году, но до 2014 года между странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.