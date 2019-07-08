«Ведомости»: грузчикам в Шереметьево повысили зарплату почти в 5 раз после проблем с выдачей багажа

Руководство Шереметьево повысило зарплаты грузчикам в несколько раз после появления проблем с выдачей багажа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с ходом совещания с гендиректором аэропорта Михаилом Василенко.

По информации издания, в мае обслуживающая аэропорт компания «Шереметьево хэндлинг» платила грузчикам 45 тысяч рублей чистыми. В июне грузчики стали получать 200-211 тысяч рублей, а операторы могли заработать 290 тысяч рублей.

Василенко не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок, а также, кому платят такую зарплату: всем грузчикам или вновь нанимаемым. Решить проблему с выдачей багажа при этом не удалось, отмечает газета.

По словам Василенко, нормализовать ситуацию не удается, поскольку кто-то из бывших грузчиков спланировал отпуск и готов выйти осенью, а кто-то нашел новое место работы. Проблема осложняется еще и необходимостью обучать новых работников в течение двух меясцев.

Проблемы с выдачей багажа начались в конце мая. Василенко объяснял это «изменениями технологических процессов», а СМИ — нехваткой грузчиков, к которой привело сокращение зарплат. После проверки прокуратуры из «Шереметьево хэндлинг» уволили пять человек.

Как заявлял ранее глава Минтранса, «локальное улучшение» ситуации с выдачей багажа ожидается в конце июля, а полная стабилизация — к 15 августа. Аэропорт планирует взять на работу еще 400 человек для полной комплектации штата.