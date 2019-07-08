«Левада-центр»: 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время «Прямой линии» проблем

29% россиян скептически относятся к возможности решить проблемы, озвученные президентом России Владимиром Путины во время «Прямой линии». Об этом говорят данные опроса «Левада-центра», которые приводит Интерфакс.

Так, каждый десятый респондент уверен, что проблемы не будут решены. 19% опрошенных полагают, что, скорее всего, их решить не удастся. 48% считают, что затронутые во время «Прямой линии» вопросы, «возможно, будут решены», только 15% — «точно будут решены».

Данные опроса показывают, что россиян, которые верят в разрешимость проблем, стало больше: в прошлом году таких было 56%. Меньше стало тех, кто не верит в решение поднятых во время «Прямой линии» проблем (ранее таких респондентов было 33%).

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 20 июня, она длилась более 4 часов. По данным Mediascope, она стала самой непопулярной с 2011 года (ее рейтинг составил 7,6%, посмотрели программу более 5,3 млн человек).

По данным «Левада-центра», 41% респондентов слышали о «Прямой линии», но не знали, о чем в передаче шла речь. 10% признались, что в первые слышат о подобной программе.