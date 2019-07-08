Исследование: российский рынок поддельных люксовых товаров обогнал легальный по продажам

Теневой сегмент рынка люксовых товаров достиг 280 млрд рублей, в то время как легальный сегмент оценивается в 250 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Brandmonitor, которая специализируется на борьбе с контрафактом.

По оценкам компании, основными каналами сбыта реплик брендовых товаров являются торговые центры (40%) и вещевые рынки (30%). На онлайн-торговлю приходится 84 млрд (причем на продажу через соцсети и маркетплейсы — 25 млрд рублей).

Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. В мировой индустрии на долю копий и реплик этих товаров приходится 30-35% всех продаж, отмечают в Fashion Consulting Group.

Исследователи отмечают, что торговля контрафактным люксовым товаром будет расти и больше смещаться в онлайн: соцсети и мессенджеры.

По мнению экспертов, интерес к контрафакту связан с поиском возможности сэкономить из-за снижения уровня доходов населения. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы граждан снизились на 2,3%. К числу бедных ведомство относит 18,9 млн россиян.