В результате паводка в Иркутской области погибли 23 человека

Число погибших в результате паводка в Ируктской области достигло 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб в регионе.

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», — рассказал собеседник агентства.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за ливней. В области действует режим чрезвычайной ситуации и установлен особый уровень реагирования.

Из-за паводка произошло подтопление 110 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. По словам вице-премьера Виталия Мутко, на строительство и восстановление объектов понадобится 28 млрд рублей.

По последним данным, за медицинской помощью в зоне наводнения обратились 3,2 тысяч человек, в том числе 518 детей. Число госпитализированных превысило 440 человек.