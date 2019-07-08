«Ъ»: экс-глава волгоградского СК получал деньги от авторитетов, причастных к поджогу дома губернатора

Обвиняемый по делу о поджоге дома волгоградского губернатора Андрея Бочарова бизнесмен Евгений Ремезов на допросе заявил, что другой фигурант дела — бывший глава областного СК Михаил Музраев — получал деньги от организовавших его криминальных авторитетов. Об этом сообщили источники «Коммерсанта».

В поданном 3 июня в ФСБ заявлении губернатор Бочаров рассказал, что получал угрозы «физической расправы» с момента вступления в должность в апреле 2014 года, а поджог своего дома, в организации которого обвиняют Мурзаева, посчитал их реализацией.

В заявлении губернатор не предполагал, от кого они могли поступать, и связывал их с переводом прибыльного волгоградского Центрального рынка под контроль местных властей, что «сформировало недовольство лиц, потерявших контроль над финансовыми потоками».

Имя Музраева в деле появилось, когда его на допросе назвал «фактически руководивший», по мнению губернатора, до этого рынком бизнесмен Евгений Ремезов — другой обвиняемый по делу. В письме ФСБ губернатора отметил, что он якобы передавал часть доходов криминальным авторитетам — из которых якобы получал деньги и Музраев.

В начале «решальщики» планировали взорвать бомбу у дома знакомого Бочарова — расследование дела якобы должно было дать Музраеву контроль над самим губернатором и его окружением, приводит объяснения Ремезова «Коммерсант». По неизвестной причине в итоге решили поджечь именно дом губернатора, сам Музраев тогда уезжал на время в Америку.

Генерал-лейтенант Михаил Музраев, руководивший областным СК в 2007-2018 годах, а после ставший советником главы ведомства Александра Бастрыкина, был арестован в начале июня по обвинению в организации теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). По версии следствия, он был ответственен за пожар в частном доме губернатора Бочарова в ноябре 2016 года, которому на участок кинули бутылку с зажигательной смесью. Сам он вину отрицал.