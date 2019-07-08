В Татарстане прекратили дело мужчины, во «ВКонтакте» назвавшего «Единую Россию» «сбродом воров и мошенников»

Сармановский районный суд Татарстана прекратил административное дело об оскорблении власти в отношении местного жителя Максима Семина — протокол на него составили за пост о «Единой России» во «ВКонтакте». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на текст решения.

В решении отмечается, что экспертиза поста не исследовала, был ли текст выражен в «неприличной форме», как того требует статья о неуважении к власти. В связи с этим суд посчитал, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях» не представляет состава правонарушения.

Публикацию в соцсетях под ником «Злой Помбур» мужчина сделал еще до вступления закона в силу. В записи он назвал депутатов правящей партии «ЗБРОДОМ ВОРОВ И Мошенников», которые «жрут и не краснеют» (орфография сохранена — ред.). В конце он также оставил свой адрес для президента республики Рустама Минниханова со словами «если ты мужчина, ты найдешь меня!».

Это второй известный случай, когда суд прекращает административное дело по новой статье о «явном неуважении власти». Ранее в конце июня суд в Хакасии не стал штрафовать местного жителя за пост, в котором тот назвал губернатора Валентина Коновалова «гаденышем и засранцем». По данным СМИ, полиция обратила внимание на запись после сигнала из его администрации. Пресс-секретарь чиновника утверждал, что Коновалов, узнав о деле, был «крайне удивлен».