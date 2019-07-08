«Шиес обнулил все»: СМИ узнали о возможной отставке главы Архангельской области

Глава Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку в рамках плановой замены губернаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» также говорил, что Орлов может осенью покинуть пост.

Согласно подготовленным для администрации президента закрытым соцопросам, которые проводились осенью 2018 и в марте 2019 года, Орлов вошел в пятерку губернаторов, отставки которых хочет большая часть жителей региона. Кроме того, он занял четвертое место по уровню недоверия населения области.

По словам источника, причина возможной отставки в провале выстроенной Орловым системы управления регионом, высоком антирейтинге и в разногласиях с элитами. По мнению опрошенных РБК экспертов, он стал неизбираем, поскольку «Шиес обнулил все».

Источники сообщают, что в рамках ротации в отставку могут также уйти губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава Ростовской области Василий Голубев.

Орлов стал губернатором Архангельской области в 2013 году. Спустя два года он досрочно ушел в отставку и попросил у президента Владимира Путина разрешения баллотироваться на прямых выборах губернаторов. Осенью Орлов избрался на новый срок.

По данным РБК, на его показателях сказывается негативное отношение жителей региона к строительству мусорного полигона на станции Шиес, куда предполагалось вывозить отходы из Москвы. Жители Архангельской области выходили на митинги против строительства и требовали увольнения губернатора. Орлов назвал выступающих против полигона «шелупонью, которая здесь никто».