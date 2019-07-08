В Москве уволили главу отдела полиции, где медлили с расследованием отравлений на Чистых прудах

В Москве отстранили на время проверки Сергея Васильева — начальника отдела полиции по Басманном району, где произошла серия отравлений и ограблений граждан. Об этом в столичном управлении МВД сообщили «Медиазоне». По результатам проверки его уволили, добавляет ТАСС.

В полиции отказались уточнить, с чем связана проверка, однако источник ТАСС подтвердил, что его проводили из-за дела Марата Сабанова, обвиняемого в ограблениях москвичей. В июне прокуратура также требовала возбуждения уголовного дела о халатности в отношении сотрудников отдела, которые задержали и отпустили его под подписку.

Сабанова повторно задержали и отправили в СИЗО только после резонанса в СМИ: издание The Village подсчитало, что жертвами ограблений в районе Чистых прудов за последние месяцы стали более 20 человек, которым предлагали напитки с психотропами и которых после грабили. Нескольких из них госпитализировали с отравлениями. Впоследствии по схожим делам задержали еще двух человек.