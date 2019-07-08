Беглов не пришел на свою регистрацию кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Горизбирком Петербурга зарегистрировал врио губернатора города Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает Интерфакc.

Беглову должны были вручить удостоверение, подтверждающее его статус кандидата, но он не пришел на заседании комиссии. В избиркоме пояснили, что по закону его присутствие не требуется.

Кроме Беглова, на выборах губернатора Петербурга зарегистрированы еще три кандидата: режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты Заксобрания Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Беглов не раз избегал публичного внимания и общения с прессой. В марте на заседании Совета по культурному наследию он должен был участвовать в обсуждении вопроса спасения объектов деревянного зодчества. Однако он вручил грамоты и благодарности сотрудникам КГИОП, выслушал презентацию концепции, высказался сам – и объявил заседание оконченным, к удивлению других членов совета, которые ждали возможности обсудить проект и задать свои вопросы. Беглов тем временем уехал спасать пирожковую на Московском проспекте.

Еще один случай произошел в конце мая, когда Беглов представлял проект «Мой город – мои возможности», посвященный привлечению молодых кадров на госслужбу. Журналистам обещали, что после презентации будет пресс-подход, однако сразу после презентации и показа ролика Беглов покинул пресс-центр ТАСС, сославшись на плотный график, передает ЗАКС.Ру.

В январе Беглов покинул заседание петербургского Заксобрания в тот момент, когда с трибуны его критиковал депутат Максим Резник. Затем в сети появилась аудиозапись, из которой следует, что в тот же день Беглов на встрече с ветеранами приписал Резнику слова о предложении сдать Ленинград войскам нацистской Германии в годы блокады. Резник подал в суд, требуя от Беглова публичного опровержения этих слов и возмещения морального ущерба в размере 1 рубль. Суд отказал в удовлетворении иска.