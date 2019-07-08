«Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом, который связывают с кумом Путина. Зеленский назвал это «дешевым пиар-ходом»

Телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne проведут телемост между гражданами стран. Об этом сообщил в программе «Вести недели» ее ведущий Дмитрий Киселев.

Телемост пройдет 12 июля, начало запланировано на 18:00 по московскому и киевскому времени. Двухчасовая программа будет посвящена теме Крыма и ситуации на Востоке Украины. Ее ведущими в Москве будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, в Киеве — Елена Кирик и Василий Голованов.

«Именно телемосты Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны», — отмечается в сообщении телеканала. На его сайте говорится, что 70% украинцев ждут прямых политических переговоров с Россией. NewsOne называет проведение открытого диалога с Москвой своим журналистским долгом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом». Служба безопасности Украины предложила рассмотреть на внеочередном заседании вопрос возможного введения санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne в связи с проведением телемоста, сообщает пресс-служба ведомства.

Телеканал NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Накануне в интервью «России 1» он рассказал, что президент России Владимир Путин в 2004 году стал крестным его дочери Дарьи Медведчук. По данным УНИАН, с июня 2019 года NewsOne — часть медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. В холдинг также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина».