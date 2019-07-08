«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе»: Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске и при посредничестве глав США, Франции, Германии и Великобритании обсудить вооруженный конфликт в Донбассе и аннексию Крыма.

«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — заявил украинский лидер.

В свою очередь, в Кремле пока не стали давать однозначный ответ на предложение Зеленского.

«Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат», — заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В администрации президента хотят понять, есть ли перспективы у такой встречи. «Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», — отметил Песков.

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В своих предвыборных обещаниях Зеленский не раз обещал положить конец военному конфликту на востоке Украины. Последняя встреча контактной группы по Донбассу прошла в Минске в начале июня, при этом последние переговоры в «нормандском формате» на высшем уровне состоялись в октябре 2016 года в Берлине. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось контактами по телефону.