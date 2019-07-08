«Это большой позор для грузин»: Кремль — о мате в адрес Путина в прямом эфире «Рустави 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал большим позором для грузин нецензурное обращение к Владимиру Путину в прямом эфире телеканала «Рустави 2».

«Подобного рода поведение — пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, — но, конечно же,

это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин»,

— заявил Песков (цитата по ТАСС).

В российском МИДе также негативно отнеслись к оскорблениям президента, назвав их «беспрецедентной по своей низости выходкой». «Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», – говорится в их заявлении. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге ограничилась двумя словами – «беда Грузии».

С нецензурным обращением о Владимире Путине и его родителях накануне выступил телеведущий канала Георгий Габуния в вечернем эфире авторской программы «Постскриптум». После этого телеканал был вынужден на ночь приостановить вещание из-за акции протеста — местные жители, требуя извинений, кидали в здание редакции бутылки c водой и яйца. Выступление Габунии также осудили многие чиновники — в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.