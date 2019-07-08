Полиция в Брянске объяснила депортацию беженца из Того отсутствием заявления на временное убежище. Правозащитники это опровергают

Управление МВД по Брянской области сообщило, что беженец из Того Бозобэйиду Батома, которого российские власти решили депортировать из России, не просил временного убежища. Об этом говорится в ответе ведомства, который есть в распоряжении «Новой газеты».

«За время нахождения на территории Брянской области заявлений установленного образца о предоставлении временного убежища от Бозобэйида Батома и его законного представителя не поступало», — заявили в УМВД.

В комитете «Гражданское содействие» эту информацию опровергают. В распоряжении «Новой» есть заявление Батомы от 25 июня 2019 года на имя начальника УМВД по Брянской области Владислава Толкунова, в котором он просит об убежище, поскольку в Того его жизни угрожает опасность.

Скан заявления Батомы предоставлен «Гражданским содействием»

В брянский Центр временного содержания иностранных граждан Батома был этапирован 20 июня из Беларуси, куда он выехал из России, чтобы попытаться получить статус беженца. За два дня до этого брянское УМВД приняло решение о депортации беженца в Того в его отсутствие.

По предположению правозащитников, Батому депортировали сегодня утром рейсом из аэропорта Домодедово. Покинул ли он Россию, пока неясно, поскольку связь с беженцем пропала.

В комитете отмечают, что на родине Батому может ждать смертная казнь как доказавшего неблагонадежность военнослужащего.

«Новая» рассказывала, что Бозобэйида Батома — бывший гвардеец боевого подразделения. Во время митингов он отпустил на свободу двух задержанных и отказался участвовать в операции по убийству лидера оппозиции. Власти посчитали Батому предателем интересов государства и бросили в тюрьму, где подвергли многократным пыткам.

Батоме удалось бежать в Россию в 2014 году, с тех пор российские власти отказывались признать его беженцем, называя его слова о преследовании по политическим мотивам «домыслами». В то же время в 2018 году УВКБ ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, признала Батому нуждающимся в международной защите.