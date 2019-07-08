Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» из-за «прямых угроз физической расправой»

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с «Россией 1» из-за якобы поступивших им «прямых угроз физической расправой». Об этом говорится в заявлении журналистов.

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — сообщили в NewsOne.

По их мнению, угрозы за «первый неполитический телемост», который поставил бы вопросы о «прекращении войны, установлении мира и возвращении украинских пленных домой», «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

О проведении днем 12 июля телемарафона «Надо поговорить» накануне объявил ведущий «России 1» Дмитрий Киселев. Президент Украины Владимир Зеленский называл инициативу «дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом», а СБУ предложила ввести санкции как против NewsOne, так и против телеканала «112 Украина» — бенефициарами обоих украинские СМИ называли украинского бизнесмена и кума президента Владимира Путина Виктора Медведчука.