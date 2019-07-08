Четырем жителям Башкирии отменили приговор по делу о наркотиках. Его текст полностью совпадал с обвинительным заключением

Президиум Верховного суда Башкирии отменил приговор четырем местным жителям, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК). Об этом «Новой» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Зимой 2017 года Стрелитамакский городской суд приговорил Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова к срокам от 12 до 16 лет колонии строгого режима. Впоследствии Верховный суд Башкирии снизил сроки на один и два года, при этом не найдя в приговоре судьи нарушений, передает «Медиазона».

Халиуллины, Янчурин и Лобанов утверждали, что наркотики им подбросили сотрудники отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Они также говорили, что силовики несколько дней удерживали их в отделении без еды и сна, а также избивали, чтобы получить признательные показания.

Президиум ВС обнаружил, что текст приговора повторяет обвинительное заключение. Скопированы, в частности, протоколы осмотров и следственных действий, ссылки на заключения экспертов, а также показания свидетелей, которые не соответствуют содержанию в протоколе судебного заседания. Президиум ВС Башкирии вернул дело в суд первой инстанции и перевел троих обвиняемых под домашний арест, четвертый отбывает наказание по другому делу о краже.

Следственный комитет возобновил расследование дела о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) против сотрудников отдела ФСКН, которое в мае прекращали «за отсутствием события преступления». На запрос Марата Халиуллина в прокуратуре Стерлитамака ответили, что следствие допустило «волокиту», отмечает «Медиазона».