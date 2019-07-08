«Бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но это редкость»: в РПЦ заявили, что женщины глупее мужчин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что женщины глупее мужчин, передает Интерфакс.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — заявил священник. По его мнению, женщина при этом более терпелива.

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Смирнов считает, что за каждым поступком женщины стоит подвиг. «Как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — подчеркнул он.

При этом Смирнов привел в пример ситуацию, когда мужчина, придя в церковь, стоит «пномпень, глазами хлопает» и не может ни слова произнести, а женщина «все объясняет более-менее толково».

Ранее чиновница из Владимира заявила, что женщины должны как можно раньше рожать детей и что им не следует выбирать образование в ущерб материнству. «Но мы, врачи, считаем — и сами видим это, — что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — сказала замдиректора здравоохранения области Юлия Арсенина.