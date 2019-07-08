Генпрокуратура Украины завела на телеканал дело о госизмене за подготовку телемоста с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в отношении телеканала NewsOne за анонсированный телемарафон с телеканалом «Россия 1». Об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.

По его словам, всех причастных к мероприятию сотрудников телеканала, в том числе его владельца, вызвали на допрос, а ведомство готовится выйти в суд с ходатайством об аресте активов компании.

О проведении днем 12 июля телемарафона «Надо поговорить» накануне объявил ведущий «России 1» Дмитрий Киселев. 8 июля телеканал NewsOne отменил его из-за якобы поступивших журналистам и из близким угроз. В ВГТРК говорили, что у них «нет никаких оснований для отмены телемоста».