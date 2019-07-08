Путин назначил бывшего главу Ингушетии Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Указ опубликован на портале правовой информации.

Евкурову присвоили воинское звание генерал-лейтенанта. По данным источников «Новой», Евкуров в должности замминистра обороны будет отвечать за боевую подготовку. Сейчас это направление курирует начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Ранее этой темой в военном ведомстве занимался первый замминистра Аркадий Бахин, который находился в должности с 9 ноября 2012 года, но покинул ее 17 ноября 2015 года. Тогда Бахин перешел в «Росатом», а боевую подготовку перевели лично под Герасимова.

О том, что Евкурова могут назначить замминистра обороны, СМИ стало известно в конце июня. Тогда источники «Новой» в Минобороны сообщали, что официально экс-глава Ингушетии представлен не был, но подтвердили слухи о его возможном назначении.

Евкуров объявил об отставке 24 июня. Спустя два дня Путин принял ее и назначил на пост врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. До этого он служил в вооруженных силах, с 2004 года был замглавы штаба Приволжско-Уральского военного округа.