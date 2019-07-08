Троих журналистов «МБХ медиа» задержали около подмосковной резиденции Путина

Полицейские задержали в подмосковной деревне Усово троих журналистов «МБХ медиа», готовивших материал об аварийном доме рядом с резиденцией президента Владимира Путина в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщила редакция издания.

Задержание Анастасии Кулагиной, Марии Погребняк и Андрея Золотова объяснили тем, что они журналисты прошли пешком под знак «Въезд запрещен» и «оказались на охраняемой территории первого лица». У них отобрали паспорта и доставили в отдел полиции по Барвихе, где их опросили сотрудники Федеральной службы охраны.

В «МБХ медиа» отметили, что рядом с официальной резиденцией президента «Майендорф» находится двухэтажный деревянный дом. Власти несколько лет назад пообещали расселить живущих там девять семей, однако все еще этого не сделали.