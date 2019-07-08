Гребенщиков, Макаревич, Рома Зверь и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных

Российские музыканты записали песню в поддержку политзаключенных. Видео с хештегами #НовоеВеличие и #МаршМатерей в своем фейсбуке опубликовала автор идеи, телеведущая Татьяна Лазарева.

В исполнении композиции участвовала сама Лазарева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь, Петр Налич, MANIZHA, Алексей Кортнев, Василий Обломов и Максим Леонидов. Автор песни — Сергей Чиграков (Чиж).

«Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны», — заявила Лазарева.

Рассмотрение дела «Нового величия» началось в конце мая. Руслан Рустамов и Павел Ребровский признали вину и заключили досудебные соглашения. Им назначили полтора года условно и два с половиной года колонии соответственно. Другие фигуранты дела отрицают вину.

По делу «Нового величия» проходят десять человек, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение. Согласно материалам, он написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для собраний. Защита обвиняемых настаивает, что «Руслан Д» мог быть осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.

Татьяна Лазарева была в числе организаторов «Марша матерей», участники которого требовали прекратить дело «Нового величия» и освободить из-под стражи его фигурантов.