Жители общежития Минобороны вышли на пикет с требованием предоставить им квартиры. Зимой здание начали принудительно расселять

В Москве жительницы общежития Министерства обороны в Хамовниках — Елена Волкова, Анастасия Кот и Светлана Климова — вышли с одиночными пикетами к зданию ведомства, сообщает корреспондентка «Новой» с места события.

Пикетчицы потребовали предоставить им альтернативное жилье, которое полагается им как членам семей военных. «Путин, верни нам жилье. Его отнял Шойгу!» — гласит надпись на плакате Волковой.

Представители Минобороны вышли к пикетирующим, однако задерживать не стали. Сотрудник Главного военно-политического управления ВС России отвез их на беседу, чтобы обсудить имеющиеся вопросы.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

С начала февраля здание на Большой Пироговской, 51 принудительно расселяют, мотивируя тем, что оно находится в состоянии аварийности. При этом никто из жильцов не видел соответствующих документов. Представители ведомства не комментируют, что будет на месте бывшего общежития.

Всего зимой подали жалобу на принудительное выселение 170 жильцов. Большинство из них уже выехало под давлением военной полиции и приставов, в здании остались жить чуть больше 10 человек.

Среди них — бывший военный психолог Игорь Кот (отец Анастасии Кот), Светлана Климова с четырьмя малолетними детьми, сотрудница Военного университета Елена Волкова, репрессированная пенсионерка Аида Ким и другие. По их словам, комнаты в общежитие — это их единственное жилье, больше идти им некуда.