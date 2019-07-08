«Единая Россия» предложила запретить грузинское вино и денежные переводы между странами. Профильный комитет Госдумы это поддержал

Комитет Государственной Думы по международным делам поддержал инициативу о прекращении поставок грузинских вин и минеральных вод, а также запрет на денежные переводы между странами, сообщает Интерфакс.

9 июля депутаты должны принять заявление о мерах реагирования на события в Грузии.

В комитете необходимость дополнительных ограничений объяснили тем, что руководство Грузии не извинилось перед Россией за инцидент с депутатом Гавриловым. «В такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии», — сказал глава профильного комитета.

В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова призвала сделать исключения для социальных денежных переводов, связанных с пенсиями и помощью многодетным семьям.

С соответствующей инициативой 8 июля выступила фракция партии «Единая Россия» после того, как журналист грузинского телеканала в прямом эфире допустил нецезнурные высказывания о президенте Владимире Путине. Партию поддержали ЛДПР и «Справедливая Россия».