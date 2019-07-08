РБК: пострадавших при пожаре на «Лошарике» выписали из больницы

Пятерых пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море выписали из больницы в Североморске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По его словам, госпитализированные получили контузию из-за взрыва и пожара в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. В момент взрыва все пятеро были в центральном отсеке, отмечает собеседник. Они находились в Военно-клиническом госпитале 1469.

По данным РБК, четверо выживших — офицеры-подводники, а пятый — гражданский специалист, предположительно сотрудник Северодвинского завода.

Источники добавляют, что к 4 июля пострадавшие пришли в себя, и их решили выписать, чтобы те смогли попасть на похороны сослуживцев.

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Напомним, 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате АС-31, также известном как «Лошарик» 1 июля. Их похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск» в 2000-м году.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной трагедии считается пожар в аккумуляторном отсеке. Президент Владимир Путин посмертно присвоил четырем погибшим морякам звание Героя России, а остальных наградил орденом Мужества.