Заключивший сделку со следствием фигурант дела «Нового величия» заявил, что давал показания под давлением

Свидетель обвинения по делу «Нового величия» Павел Ребровский заявил на допросе в Люблинском суде Москвы, что следователь оказывал на него давление во время расследования и обещал ему «условный срок» за признательные показания.

«Все показания были даны под угрозой. Следователь говорил, либо ты подписываешь, либо будет 205-ая («Террористический акт» – прим. АК)»,

– сказал Ребровский.

Он добавил, что ему обещали дать условный срок за признательные показания и заключение досудебного соглашения, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии. В результате Ребровский получил 2,5 года заключения.

Как рассказал свидетель, в ноябре 2017 года его добавили в чат в мессенджере Telegram, где они с фигурантами дела говорили «о жизни и политике, о собаках и кошечках». Позже встречались в кафе, начали общаться, обсуждали участие в митингах.

Изначально чат назывался «Будущее России сегодня». В какой-то момент его переименовали в «Новое величие», но свидетель не помнит, когда это произошло. Кто придумал создать организацию, он также не знает.

Ребровский вспомнил, именно Руслан Данилов предложил арендовать помещение для собраний. По мнению защиты, Руслан Д. является провокатором или осведомителем спецслужб. По оценке Ребровского, они провели около 20 встреч, на помещение скидывались по 500 рублей.

Прокурор Александра Андреева уточняла, что участники «Нового величия» делали на тренировках в Подмосковье. Ребровский объяснил, что почти не посещал эти встречи. Он пояснил, что там активисты стреляли по банкам и кидали бутылки.

– Планировали ли участники «Нового величия» приходить на митинги с оружием?

– Это все со стороны Руслана шло. Я от него это слышал, – ответил Ребровский.

– Предлагалось ли применять насилие в отношении правоохранительных органов?

– Точно не помню. В чате возможно были какие-то порывы эмоциональные.

В конце апреля Люблинский суд приговорил Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. Его дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Процесс проходил в закрытом режиме.

Рассмотрение дела «Нового величия» по существу началось в конце мая, ни один из восьми его фигурантов на скамье подсудимых вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК) не признавал.

По версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.