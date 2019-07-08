Оскорбившего Путина телеведущего «Рустави 2» временно отстранили от работы

Ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина в эфире программы «Постскриптум», временно отстранили от работы. Об этом говорится в заявлении телеканала.

Орган самоуправления телеканала по собственной инициативе рассмотрел авторский текст журналиста, который тот произнес в начале передачи 7 июля, и решил приостановить полномочия журналиста на два месяца.

Накануне телеведущий канала Георгий Габуния в вечернем эфире авторской программы «Постскриптум» выступил с нецензурным обращением о Владимире Путине и его родителях.

После этого телеканал был вынужден на ночь приостановить вещание из-за акции протеста — местные жители, требуя извинений, кидали в здание редакции бутылки c водой и яйца. Выступление Габунии также осудили многие чиновники и политики — в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.

В Кремле также раскритиковали поступок ведущего. «Подобного рода поведение — пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, — но, конечно же, это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дополняется