Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы 75-летия Победы

Президент Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Постановление принято «в целях сохранения исторической памяти». Согласно документу, исполнением указа займется Российский организационный комитет «Победа» под руководством главы администрации президента Антона Вайно. Путин поручил правительству в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Ранее Путин заявил, что в мае 2020 года будет организована «масштабная программа торжеств». Президент выразил надежду, что в ней примут участие «высокие представители многих государств». В частности, на саммите G20 в Осаке Путин пригласил главу США Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году в Москве.

В 2019 году празднование Дня Победы в Москве из иностранных гостей посетил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль никому не отправлял приглашений.

В 2015 году на парад по случаю 70-летия окончания Великой Отечественной войны в Москву приехали главы более 20 стран, в том числе президенты Зимбабве, Вьетнама, Монголии. Однако из-за обострений отношений с Западом мероприятие не посетил ни один лидер стран Евросоюза.

В прошлом году День Победы в Москве отмечали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В 2017 году единственным иностранным президентом, посетившим парад в Москве, был президент Молдовы Игорь Додон, а в 2016-м — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.