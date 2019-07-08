Суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по ходатайству следствия. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.
Во время заседания Калви попросил суд освободить его из-под домашнего ареста для проведения более эффективной защиты под залог в пять млн рублей или запрет определенных действий.
Калви заявил, что он уже давал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения». Адвокат Тимофей Гриднев уточнил, что это были показания на 16 листах о всех транзакциях и участниках следствия, передает РИА Новости.
«Это самая большая победа [Шерзода] Юсупова и [Артема] Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», — подчеркнул Калви.
Следователь в ходе заседания сообщил, что за пять месяцев с момента задержания Калви до сих пор не появилось результатов оценочной экспертизы имущества, в завышении стоимости которого обвиняется инвестора.
Майкла Калви задержали в феврале по подозрению в мошенничестве. Его и нескольких других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы под видом сделки похитили у банка «Восточный» акции на 2,5 млрд рублей. Калви свою вину отрицает. Он утверждает, что причиной возбуждения против него уголовного дела стал корпоративный конфликт внутри «Восточного» с акционерами банка Юсуповым и Аветисяном.