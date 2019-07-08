Зеленский запретил военным возглавлять Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает назначать военных на должность министра обороны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского состава.

Из списка исключили такие должности как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

В 2014 году должность министра обороны Украины занял генерал Сергей Полторак, однако осенью прошлого года он был уволен с военной службы. В июне Зеленский внес представление о его отставке с поста министра, однако народные депутаты не поддержали это решение.