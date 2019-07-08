Супруги из Курска отсудили у Минфина 2,2 млн рублей за утерянный при перевозке из полиции клад

Супруги из Курска, Галина и Александр Снегиревы, отсудили у министерства финансов 2,2 млн рублей компенсации за клад, пропавший при транспортировке из полиции в Гохран (федеральное казенное учреждение при ведомстве).

«Данное решение, скажем так, промежуточное. Наши правоохранительные органы и госорганы не захотят расставаться с деньгами и обжалуют», — рассказал адвокат заявителя Алексей Наумов.

Как передает Интерфакс, в 2007 году Снегирев делал ремонт в собственном доме, во время которого он нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки.

Мужчина сдал найденный клад в полицию и стал ждать вознаграждение. Позднее выяснилось, что в пути в Гохран монеты исчезли: на их месте в опечатанной коробке нашли три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении (ст. 164 УК). Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, однако предварительное следствие приостановлено, поскольку истекли сроки и не удалось найти обвиняемого.