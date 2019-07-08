Блогер из Кемерова сообщил о возбуждении дела об оскорблении судьи за слово «существо»

Против кемеровского блогера Михаила Алферова возбудили уголовное дело об оскорблении судьи Кирилла Болотова (ч. 2 ст. 297 УК). Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо».

Во время заседания 27 мая Алферов назвал судью «существом», поскольку тот вынес решение об его аресте, несмотря на состояние здоровья.

«Болотов осознал, что он своим решением причинил вред моему здоровью. У меня есть документальное подтверждение, что состояние моего здоровья за время ареста ухудшилось.

Я считаю уголовное дело давлением, таким образом судья пытается уйти от ответственности», — рассказал Алферов.

Его обвинили в том, что он не выполнил 160 часов обязательных работ, которые ему назначили в июле 2018 года за видео с призывом выйти на митинг за отставку бывшего губернатора области Амана Тулеева.

Акция протеста не состоялась, однако Алферова посчитали ее организатором. Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Блогер утверждал, что не смог выполнить обязательные работы из-за проблем со здоровьем.