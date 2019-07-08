В Архангельске прекратили дело о неуважении к власти против местного жителя из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело против местного жителя Александра Пушкина по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.2 КоАП).

Как сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

«Привлечение к ответственности за несогласие с судебными актами, независимо от использования ненормативной лексики, противоречит смыслу правосудия», — цитирует Чиков решение суда.

В июне Пушкина оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте» к одному из постов в группе «Поморье — не помойка». Сам протокол о правонарушении на него составили в мае.

«Имеется высказывание, вероятно выражающее предупреждение адресата (“судьи”) о наличии некоторой ситуации, в ходе которой могут возникнуть негативные для него последствия», — говорилось в нем.

В комментарии он возмутился штрафам активистам, выступающим против строительства полигона на станции Шиес: «Судьи вы че *****? Готовы жить в Архангельске с Московским мусором?».