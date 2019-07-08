Госдума рекомендовала кабмину применить против Грузии «специальные экономические меры»

Депутаты Госдумы рекомендовали правительству рассмотреть «целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер», говорится в проекте постановления, внесенном в нижнюю палату парламента.

В документе отмечается, что парламентарии осуждают антироссийские провокации в Грузии. По мнению депутатов, «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

Ранее думский комитет по международным делам поддержал инициативу «Единой России» о прекращении поставок грузинских вин и минеральных вод, а также запрет на денежные переводы между странами.

Фракция выступила с подобным предложением после того, как журналист грузинского телеканала Георгия Габуния в прямом эфире допустил нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Необходимость дополнительных ограничений в думском комитете объяснили тем, что руководство Грузии не извинилось перед Россией за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

В середине июня в Тбилиси он занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке, после чего в городе начались массовые акции протеста.