Трамп отказался «иметь дело» с британским послом после утечки переписки. Дипломат назвал его некомпетентным

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти больше не будут сотрудничать с британским послом Кимом Дэрроком, который оказался в центре скандала об утечке дипломатической переписки.

«Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошая новость для замечательной Великобритании — это то, что скоро у королевства появится новый премьер-министр», — написал Трамп в твиттере.

Американский лидер раскритиковал нынешнего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, упрекнув ее в «беспорядке», который «навели ее представители».

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Ранее телеканал CNN сообщил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок в сообщениях для британского внешнеполитического ведомства называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

С 2017 года, как отмечается в публикации, дипломат докладывал, что карьера Трампа «может закончиться позорно», а споры в Белом доме называл «драками на ножах».

Власти Великобритании заявили, что проведут расследование инцидента: «Дэррок пользуется полным доверием правительства, но его взгляды не обязательно должны совпадать со взглядами правительства».