СК обвинил 15 полицейских из Кабардино-Балкарии в получении взяток от перевозчиков контрафактного алкоголя

Следственный комитет (СК) по Северо-Кавказскому федеральному округу обвинил 15 сотрудников полиции из Кабардино-Балкарии в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Как сообщается на сайте ведомства, им также предъявили обвинения по ч. 4 ст. 210 УК (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 2017-го по 2018-й год полицейские получили взятки от перевозчиков контрафактного алкоголя на общую сумму в 42 млн рублей.

СК полагает, что преступным сообществом руководил замначальника УГИБДД. Его имя в пресс-релизе не указано, на сайте ведомства такую должность занимают Юрий Нагоев и Дмитрий Кучмезов.

14 фигурантов дела находятся под стражей, еще один объявлен в международный розыск. Ведомство отмечает, что некоторые обвиняемые заключили досудебное соглашение и дали признательные показания.